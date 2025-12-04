Протягом дня відбулися додаткові зустрічі з кандидатами на цю посаду.

Найближчим часом буде рішення щодо нового голови Офісу президента України після відставки Андрія Єрмака.

Таку заяву зробив глава держави Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 грудня. За словами президента, протягом дня відбулися додаткові зустрічі з кандидатами на цю посаду.

Говорили в тому числі про формати роботи Офісу президента.

"Ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу", – розповів Зеленський.

Президент також зазначив, що сьогодні представники України зустрінуться в США із командою Дональда Трампа, аби отримати інформацію про переговори в Москві.

"Наше завдання зараз – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну та щоб тиснути на Україну, на нас – на нашу незалежність. Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій, звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир. Тільки достойний мир означає реальну безпеку, ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів", – наголосив він.

Зміни в Офісі президента

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади керівника Офісу президента.

Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення, а також анонсував перезавантаження ОП.

Офіційно кандидати на цю посаду поки не називалися.

