США призупинили частину санкцій проти російського 'Лукойлу'

У Вашингтоні пояснили, що вжили заходів для "пом'якшення шкоди споживачів і постачальників, які прагнуть здійснювати звичайні транзакції" з роздрібними АЗС.

Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила угоди з АЗС компанії "Лукойл" за межами Росії. Про це пише Reuters.

Зазначається, що угоди з приблизно 2000 АЗС по всій Європі, Центральній Азії, Близькому Сходу та Америці були дозволені до 29 квітня 2026 року, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів США.

Важливо, що рішення фактично дає змогу продовжити роботу АЗС під брендом "Лукойл" у США та інших країнах, водночас запобігаючи відтоку коштів у РФ.

Санкції проти "Лукойлу"

У жовтні президент Дональд Трамп запровадив санкції проти "Лукойла" і "Роснефти", двох найбільших російських нафтових компаній, що привернуло безліч зацікавлених покупців на зарубіжні активи компанії, які оцінюються приблизно в 22 мільярди доларів. Це були перші прямі санкції США проти російських компаній під час другого його терміну.

Минулого місяця Міністерство фінансів США дозволило компаніям вести переговори з "Лукойлом" до 13 грудня щодо купівлі зарубіжних активів, але для укладення конкретних угод їм знадобиться схвалення.

Повідомлялося, що американська нафтова компанія Chevron вивчає варіанти придбання міжнародних активів російської компанії "Лукойл".

