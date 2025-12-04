Представники посольства США в Афінах передали прохання Вашингтона, щоб Греція приєдналася до програми PURL.

Вашингтон тисне на Афіни, щоб вони зробили свій внесок у Пріоритетний перелік потреб України (PURL) – фонд, який збирає кошти для купівлі американської зброї для України. Про це повідомляє Ekathimerini.

За словами грецьких джерел, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі в середу представники посольства США в Афінах передали прохання Вашингтона, щоб Греція приєдналася до PURL.

Зазначається, що американські дипломати знову висловили вдячність Греції за "принципову позицію" щодо України та визнали фінансові обмеження, але наполягали на тому, щоб Афіни оголосили про свою участь. Вони закликали міністра закордонних справ Джорджа Герапетрітіса заявити про участь на засіданні НАТО та запропонували Греції підписати рамкову угоду, щоб продемонструвати свою прихильність, залишивши питання про суму внеску на потім. Вашингтон також порадив Афінам не приєднуватися до меншості країн НАТО, які не роблять внесків.

Як пише видання, Герапетрітіс зустрівся на полях саміту НАТО із заступником державного секретаря США Крістофером Ландау, але жодних оголошень, крім наміру обох країн підготувати наступний стратегічний діалог між Грецією та США, не було. Стратегічний діалог, спочатку запланований на жовтень, потім на грудень, тепер, ймовірно, відбудеться пізніше, у 2026 році.

Прогама PURL: останні новини

Як повідомляв УНІАН, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) є спільною програмою США та НАТО, яка дозволяє Україні отримувати американську зброю коштом країн-партнерів, які є членами Альянсу.

До кінця року Україна може отримати військову допомогу на суму у 5 млрд доларів від союзників за програмою PURL.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що європейські країни зробили значний внесок протягом останніх кількох років, але є певні можливості, які можуть забезпечити лише США.

Рютте зауважив, що Україна кожного місяця отримує озброєння на суму близько 1 млрд доларів. "Це також гарантує, що Україна може здійснювати власні атаки, і запобігає успіху Росії", - запевнив генсек НАТО.

