За словами Віталія Зайченка, найважча ситуація зі світлом на сьогодні у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій області.

Відключення електроенергії в Україні можуть стати коротшими після дня Святого Миколая, який святкується в Україні 6 грудня. Про це заявив в ефірі телемарафону голова правління компанії "Укренерго" Віталій Зайченко.

За його словами, це стало можливим завдяки роботі ремонтних бригад енергетиків.

"На жаль, до Миколая не вдасться зробити такий подарунок, а після Миколая ми зробимо все можливе, аби включити елементи, які були відключені. Наші колеги, які працюють з генерацією, також виконують свою роботу. І після включення генеруючого обладнання ситуація також буде покращуватися", - зауважив очільник компанії.

Відео дня

Говорячи про нинішню ситуацію зі світлом, Віталій Зайченко зауважив, що найважча вона у прикордонних та прифронтових областях.

"У Дніпропетровській, Харківській, Донецькій областях ситуація найтяжча. Там відключення світла за графіками погодинних відключень може бути більше 10 годин, але енергетики роблять усе можливе аби цей період зменшити, і, будемо сподіватися, що найближчим часом так і буде", - додав керівник диспетчера енергосистеми.

Відключення світла

Восени Росія активізувала удари по енергосистемі України. Наприкінці листопада ворог всьоме, починаючи з жовтня, масовано атакував об’єкти енергетики дронами та ракетами. Внаслідок атаки, станом на ранок 29 листопада, за даними Міненерго, було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 на Харківщині.

За кілька днів до цього у трьох областях було запроваджено аварійні відключення після чергової російської атаки на енергетику.

Вас також можуть зацікавити новини: