В Україні у п’ятницю вимикатимуть світло: хто сидітиме у темряві

В "Укренерго" нагадали, що тривалість відключень може змінитися.

У п’ятницю 5 грудня в усіх регіонах України будуть цілодобово почергово відключати світло, повідомляє "Укренерго".

Як зазначили у компанії графіки погодинних відключень будуть діяти 00:00 до 23:59. Обсяг відключень становитиме від 0,5 до 3 черг.

Промислові підприємства протягом наступної доби мають обмежити використання електроенергії до визначеного ліміту, оскільки будуть діяти графіки обмеження потужності.

Диспетчери енергосистеми нагадали, що тривалість відключень світла може змінитися та порадили стежити за інформацією на сторінках відповідних обленерго.

Графіки для Києва та Київської області

Компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключень світла для Києва та області на 5 листопада. Згідно з ними, у столиці у першу зимову п’ятницю світло почергово відключатимуть усім чергам споживачів на 3,5-7 годин.

У столичній області споживачів очікує подібна кількість годин без світла. Згідно з графіком ДТЕК на 5 грудня, світло будуть почергово відключати всім чергам споживачів на 3,5-7 годин.

Відключення світла в Україні

Як повідомляв УНІАН, РФ зі зниженням температури повітря активізувала удари по енергосистемі нашої держави. З початку жовтня ворог здійснив сім масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Зокрема, в ніч проти 25 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на енергетичні об'єкти України. Основні зусилля цього разу ворог спрямував на Київ.

В Міненерго додали, що, окрім Києва, російські дрони та ракети летіли на енергетичні об’єкти ще у п'яти областях. Внаслідок атаки без світла залишилися понад 100 тисяч споживачів.

Через ворожу атаку у Харкові запроваджували графіки подачі води.

У ніч з 28 на 29 листопада ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

