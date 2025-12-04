Британія ввела санкції проти російського ГРУ.

Російський диктатор Володимир Путін санкціонував операцію, унаслідок якої у 2018 році в Солсбері було смертельно отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок" громадянку Британії. Це встановило публічне розслідування, проведене у Великій Британії, пише Financial Times.

Отруєння Доун Стерджесс

Зазначається, що у звіті колишнього судді Верховного суду Великої Британії лорда Ентоні Г'юза йдеться, що російське військове розвідувальне управління ГРУ несе відповідальність за смерть 44-річної Дон Стерджесс. Жінка обприскала себе рідиною з "Новачком" із флакона з парфумами.

Згідно з розслідуванням, передбачуваною метою Росії був колишній російський шпигун Сергій Скрипаль, який перебіг до Великої Британії. Він і його дочка Юлія перебували в критичному стані в лікарні протягом тижня після замаху в березні 2018 року.

За словами Г'юза, "Новачок" привезли в Солсбері двоє з трьох співробітників ГРУ, які прибули до Великої Британії, щоб убити Скрипаля. У підсумку Стерджесс вступила в контакт із нервово-паралітичною речовиною пізніше.

"Існує прямий причинно-наслідковий зв'язок між діями всіх цих осіб і смертю Дон Стерджесс. Вони і тільки вони несуть за це моральну відповідальність", - сказав колишній суддя Верховного суду Великої Британії.

Британія ввела санкції проти ГРУ

У виданні додали, що незабаром після публікації результатів розслідування прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про нові санкції щодо російського ГРУ. Він наголосив, що Велика Британія "завжди протистоятиме вбивчій машині Путіна".

Крім того, глава МЗС Британії Іветт Купер викликала посла Росії до Міністерства закордонних справ, щоб вимагати пояснень.

"Звіт підтверджує те, що уряд Великої Британії давно оцінював - безрозсудне використання Росією нервово-паралітичної речовини військового призначення на території Великої Британії призвело до смерті британського громадянина. Агентство Великої Британії з міжнародного розвитку також зажадало припинити кампанію ворожих дій Росії проти Великої Британії та НАТО", - йдеться в заяві уряду Великої Британії.

Британія ввела санкції проти угруповання ГРУ РФ, причетного до удару по театру в Маріуполі - що відомо

Нагадаємо, що в липні Велика Британія запровадила санкції проти російських офіцерів військової розвідки, які, зокрема, причетні до бомбардування Маріупольського театру у 2022 році. Санкції було запроваджено проти трьох підрозділів російської військової розвідки ГРУ та 18 окремих шпигунів.

За даними МЗС Великої Британії, співробітники ГРУ РФ діяли від імені російського диктатора Володимира Путіна. Також вони причетні до зусиль з підтримки війни проти України та дестабілізації західних союзників.

Відомо, що підрозділ 26165 є одним із підрозділів, проти яких ввели санкції. Він відповідальний за допомогу в наведенні ракетних ударів по Маріуполю 2022 року.

