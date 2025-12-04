Один постріл сіткою коштує приблизно 50 доларів, але може вивести з ладу будь-який дрон із пропелерами.

В Україні розробили сіткомет із вбудованим радаром для дронів, який здатен виявляти ворожі безпілотники та перехоплювати їх. Про це пише Militarnyi.

Зазначається, що сітчаста система AirNet важить 780 грамів. Вона має модульну конструкцію і може встановлюватися на будь-які платформи.

Представник компанії AirNet розповів журналістам, що система автоматично запускає сітку у ворожі БПЛА. Для її роботи достатньо під'єднати живлення і піднятися вище п'яти метрів, після чого автоматично активується радар, який дає змогу визначати тривимірні координати (відстань, азимут, висота) об'єктів, які рухаються, у заданому секторі.

Відео дня

У виданні поділилися, що система AirNet виявляє ціль, коли дрон наближається до ворожого БПЛА на відстань 0,1-6 метрів. Вона аналізує отриману інформацію, після чого відправляє команду на підпал піропатрона. У цей момент здійснюється відстріл сітки на дальність 5-10 метрів, яка охоплює лопаті двигунів ворожого безпілотника, блокуючи його рух.

"Оператору не потрібно розраховувати час - система робить це самостійно", - сказав представник AirNet журналістам.

У виданні додали, що AirNet активується і управляється з пульта управління дрона, на якому вона встановлена. Спійманий БПЛА залишається прикріпленим до безпілотника, що дає змогу оператору транспортувати його в безпечне місце, а міцність нитки для транспортування становить до 20 кг.

"Один постріл сіткою коштує приблизно 50 доларів, але може вивести з ладу будь-який дрон із пропелерами, включно з великими моделями БПЛА", - розповіли журналістам у компанії.

Крім того, передбачено механізм скидання, який дає змогу від'єднати сітку разом із ворожим БПЛА, якщо він становить потенційну загрозу або його вага перевищує транспортні можливості дрона.

Україна та Нідерланди спільно вироблятимуть безпілотники - що відомо

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Нідерланди запускають спільне виробництво безпілотників. 1 грудня він підписав важливу угоду з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом.

Шмигаль поділився, що виробництво буде розподілено між Україною та Нідерландами. Дрони будуть закуплені нідерландською стороною і передані українським Силам оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: