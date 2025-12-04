На думку Кубілюса, два плани допоможуть "знайти синергію" та досягти кращого результату.

Європейцям час перестати слідувати за президентом США Дональдом Трампом та слід розробити власний план миру для України, заявив комісар з питань оборони ЄС Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Politico.

На думку Кубілюса, Євросоюз повинен бути готовим до рішучих дій в геополітичних процесах.

"ЄС повинен бути незалежним або принаймні готовим до рішучих дій у геополітичних процесах, зокрема мати власні плани щодо встановлення миру в Україні та обговорювати їх із нашими трансатлантичними партнерами", - заявив він.

Видання зазначає, що Євросоюз поспішає відреагувати на поїздку спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа та зятя очільника Білого дому Джареда Кушнера до Москви у вівторок, 2 грудня, задля обговорення мирного плану з російським диктатором Володимиром Путіним.

Для Європи підготовлений США "мирний план", який складався з 28 пунктів, став повною несподіванкою. Його розробили Стів Віткофф та радник очільника Кремля Кирило Дмитрієв.

Видання зазначає, що документ, зокрема, передбачав заборону членства України в НАТО та обмеження чисельності української армії. Потім його змінили після відчайдушного втручання європейських союзників та України. Однак, існує обережність щодо чергової мирної ініціативи під керівництвом Трампа.

В публікації підкреслюється, що країни Європи не були представлені в Кремлі під час зустрічі з Путіним, хоча майбутнє України має вирішальне значення для безпеки континенту.

Тому, йдеться в статті, європейські чиновники побоюються, що навіть якщо цей новий план Трампа не буде реалізований, через кілька місяців може з'явитися новий.

"Кожні шість місяців ми отримуємо нові плани, і я відчуваю, що ми тут чекаємо, щоб дізнатися, які плани будуть представлені Вашингтоном цього року. Плани також повинні надходити з Брюсселя або Берліна", - зазначив Кубілюс.

На його думку, Європі "дуже потрібно" розробити власний план припинення війни, щоб забезпечити собі місце за столом переговорів.

"Ми повинні мати можливість обговорити два плани: один європейський, а інший, можливо, підготовлений нашими американськими друзями", - вважає комісар з питань оборони ЄС.

На його думку, це рішення дасть змогу "знайти синергію між цими двома планами і досягти найкращого результату".

Раніше УНІАН повідомляв, що полковник, начальник управління штурмових підрозділів ЗСУ Валентин Манько вважає, що в разі оголошення можливого миру, українським військовим доведеться ще багато місяців забезпечувати його в реальності. Військового хвилює питання гарантій, чи справді буде забезпечено надійний мир або ж вони відійдуть з позицій, а згодом ворог знову піде в наступ. Полковник пригадав, яка ситуація була, коли діяли Мінські угоди: хтось вистрілив, десь міна полетіла й кожна зі сторін стверджувала, що це не вона.

Також ми писали, що волонтерка та керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська вважає, що у російського диктатора Володимира Путіна немає підстав зупиняти війну проти України. Берлінська зазначила, що російські окупанти перебувають в наступі й мають певні успіхи. Вона додала, що тактикою "тисячі порізів" вони просуваються вперед і з'їдають нашу землю та знищують українців. Тому, на думку Берлінської, мирний план, який США видають за свій, але він фактично створений росіянами, не спрацює.

