Водночас місцева влада переконує, що масштаби вибуху не такі вже й значні.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін іронічно прокоментував потужний вибух у маленькому містечку Киріївськ під Тулою. Бойовик натякнув, що зона "спецоперації" впевнено розширюється.

"Зважаючи на все, зона "СВО" продовжує планомірно (і навіть з випередженням графіка) розширюватися", - прокоментував Гіркін.

Попри те, що у мережі з'явилося десятки відео з потрещеними будинками та розбитими шибками у цілому житловому кварталі, місцева влада заявила, що нібито постраждали лише три будинки.

Відео дня

Про причини вибуху офіційно мовчать, зазначаючи, що наразі небезпеки для населення та інфраструктури нібито немає. Двоє осіб нібито отримали легкі поранення.

Вибух під Тулою

Сьогодні в Тульській області РФ прогримів сильний вибух. Місцеві жителі виклали відео з глибокою вирвою. Відомо про двох постраждалих: хлопців та дівчину, їх порізало осколками скла.

Мешканці припускають, що причиною вибуху міг стати безпілотник. Минулого тижня безпілотник вже падав у Тульській області.

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