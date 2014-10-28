Twitter збільшив місячну аудиторію до 284 млн осіб

Також стало відомо, що чистий збиток соціальної мережі Twitter за підсумками третього кварталу 2014 року зріс більше ніж у 2,5 разу і досяг $175,46 млн порівняно із $64,4 млн збитку на рік раніше, пише ТАСС.

Квартальна виручка Twitter зросла більше ніж удвічі (114%) і склала $361,26 млн, що вище прогнозів компанії. Twitter очікував у третьому кварталі 2014 року виручку на рівні від $330 млн до $340 млн. Скоригована EBITDA досягла $68,32 млн проти $9,28 млн на рік раніше.

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Доходи від реклами склали $320 млн, збільшившись на 109%. Компанія зазначає, що 85% виручки припадає на доходи від мобільної реклами.

За прогнозами компанії, виручка у 4 кварталі 2014 року буде варіюватися в діапазоні $440-450 млн. Прогноз щодо 2014 року становить від $1,365 до $1,375 млрд.

Соціальна мережа Twitter є сервісом мікроблогів для публічного обміну короткими повідомленнями. Компанія була створена у 2006 році. У листопаді 2013 року компанія вийшла на IPO, розмістивши свої акції на Нью-Йоркській фондовій біржі на суму $1,82 млрд. Капіталізація Twitter становить $29,46 млрд.

Раніше УНІАН повідомляв, що Twitter запустив сервіс для прослуховування музики.