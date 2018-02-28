Спрогнозовано термін контакту землян з інопланетянами

На думку фізика, люди виявлять інопланетну цивілізацію до кінця століття, прослуховуючи радіосигнали.

Фізик-теоретик Міто Каку заявив, що людство вступить у контакт з інопланетянами вже у поточному столітті.

На його думку, земляни побачать цілу позаземну цивілізацію, відстежуючи радіосигнали, передає Science Alert.

Читайте такожВчені перевірять, чи не є інопланетним кораблем унікальний астероїд Оумуамуа, що пролітає через Сонячну систему (відео)Але наголошується, що необхідно буде розшифрувати їхню мову, щоб дізнатися, до якого типу позаземних цивілізацій вони належать. Водночас, на заваді швидкому налагодженню відносин стане відстань у десятки світлових років від Землі.

Раніше Сет Шостак, старший астроном проекту SETI заявляв, що контакт з інопланетянами відбудеться в найближчі 20 років через радіохвильовий зв'язок.

Раніше хакерська група Anonymous опублікувала заяву, в якій йдеться, що аерокосмічне управління NASA може готуватися до оприлюднення фактів існування позаземного життя.