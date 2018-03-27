Бюджетні iPad, MacBook Air та інші сюрпризи, які очікуються на сьогоднішній презентації новинок від Apple (відео)

Знизити ціни на свою продукцію Apple вирішила, щоб потіснити Google та Microsoft на освітньому ринку.

Сьогодні о 17:00 за київським часом відбудеться презентація новинок Apple. Головною темою презентації будуть креативні ідеї для школярів та вчителів.

Як повідомляється, найбільш очікуваною новинкою стане бюджетний iPad. Він коштуватиме $259 замість $329 за найновішу модель гаджета. Також буде представлена доступніша версія ультрабука MacBook Air. Його вартість – між $799 і $899, а це на $100 дешевше, ніж попередня версія.

Знизити ціни на свою продукцію Apple вирішила, щоб потіснити Google та Microsoft на освітньому ринку. Інсайдери запевняють – також очікується презентація нового Apple Pencil. Змінить свій дизайн та функціональність і книжковий сервіс iBooks.

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Крім того, сьогодні Apple може представити довгоочікувану безпровідну зарядку AirPower. Що із цього переліку покаже Apple – побачимо уже на самій презентації.