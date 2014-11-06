Китайський вірус вразив сотні тисяч пристроїв Apple

За словами дослідників, вірус під назвою WireLurker («блукаючий по дротах») позначив нову еру атак на операційні системи від Apple, повідомляє TJournal.

Вірус вражає як настільну операційну систему Mac OS X, так і мобільні пристрої під управлінням iOS. Ціле сімейство різних шкідливих додатків поширювалося таким чином останні шість місяців.

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Комп'ютери заражаються через програми на OS X з вбудованим трояном. WireLurker виявили в 467 програмах в китайському магазині нелегальних програм Maiyadi App Store, і в підсумку він був викачаний щонайменше 356 тисяч разів. За оцінками Palo Alto Networks, вірус міг опинитися на пристроях сотень тисяч користувачів.

За словами дослідників, WireLurker став другим за історію вірусом, який вміє заражати пристрої на iOS з комп'ютерів на OS X через кабель USB. Проте багато в чому вірус виявився першопрохідцем: вперше він навчився самостійно генерувати нові заражені програми на OS X, контролювати iOS подібно до звичайного комп'ютерного вірусу, а також встановлювати сторонні додатки на мобільні пристрої навіть у тому випадку, якщо на пристрої не був зроблений джейлбрейк.

Якщо iOS-пристрій підключити по USB-кабелю до зараженого пк на OS X, вірус почне установку на пристрій сторонніх програм або автоматично згенерованих заражених програм. Навіть при відсутності джейлбрейка це виявилося можливим завдяки сервісу розподілу корпоративного ПЗ.