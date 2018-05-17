Сенат США проголосував за збереження принципу "мережевого нейтралітету"

Незважаючи на результати голосування в Сенаті, законопроект майже не має шансів на затвердження в Палаті представників.

Сенат США у середу, 16 травня, проголосував за збереження принципу "мережевого нейтралітету", відмовившись таким чином підтримувати рішення Федеральної комісії з комунікацій про його скасування.

За збереження правил, введених адміністрацією Обами, у верхній палаті Конгресу проголосували 52 сенатори. 47 сенаторів виступили проти, передає Голос Америки.

Демократам, які в Сенаті заявляли, що скасування норм "мережевого нейтралітету" підірве позиції малого бізнесу в США, вдалося використати законодавчу норму, що дозволяє блокувати рішення федеральних відомств.

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Норми "мережевого нейтралітету" зобов'язують інтернет-провайдерів надавати рівні умови користувачам, забороняючи великим компаніям в односторонньому порядку сповільнювати швидкість передачі даних в мережах або блокувати будь-який контент.

Як пише "Голос Америки", незважаючи на результати голосування в Сенаті, законопроект майже не має шансів на затвердження в Палаті представників. Контрольований республіканцями Конгрес у грудні минулого року підтримав рішення Федеральної комісії з комунікацій, і для скасування цієї ініціативи демократам в нижній палаті необхідно додатково отримати голоси не менше ніж 25 республіканців.

Як повідомляв УНІАН, Федеральна комісія з комунікацій США (FCC) у грудні 2017 року скасувала принцип "мережевого нейтралітету", який зобов'язував інтернет-провайдерів однаково ставитися до будь-якого трафіку.