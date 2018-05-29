Астронавтка-рекордсменка розповіла, як складно сходити в туалет у космосі

"Доводиться бути дуже точними, щоб досягти мети", - зазначила Уітсон.

У астронавта NASA Пеггі Уїтсон сльози навертаються на очі від думки, що вона більше не полетить в космос, проте за туалетом на МКС вона не сумує.

Як пише Business Insider, завдання помочитися просте - спеціальна воронка збирає рідину, яка протягом тижня переробляється у питну воду. Ось із другим завданням проблем більше, каже Уітсон. Для цієї мети в туалеті є маленька дірка розміром з банку газованої води, екскременти прибираються вакуумним відсмоктуванням, запечатуються в пакет і утилізуються, як сміття.

Читайте такожІлон Маск показав дизайн пілотованого Dragon 2

"Доводиться бути дуже точними, щоб досягти мети. Крім того, пакується все це вручну. Одягаєш рукавички і збираєш все в пакет", - говорить астронавт. Якщо в туалеті несправність, то відходи починають плавати навколо, і астронавтові доводиться прибирати все навколо в кабіні туалету.

При цьому туалет на МКС не такий поганий, як підгузки з максимальною абсорбуючою здатністю. Їх космонавтам доводилося використовувати в ранніх місіях.

Пеггі Уїтсон провела на МКС рекордні 665 днів. У 2002 році відбувся її перший політ в космос, а п'ять років потому вона стала першою в історії МКС жінкою-командиром екіпажу. Вона також є найстаршою жінкою в космосі за всю історію його освоєння - на свою третю місію до МКС в 2016 році вона вирушила у віці 57 років.

Як повідомляв УНІАН, космічний готель може прийняти перших туристів вже в 2022 році.