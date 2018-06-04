Facebook передавав дані користувачів 60 виробникам смартфонів - ЗМІ

У Facebook стверджують, що всі угоди про доступ до даних користувачів відповідають політиці конфіденційності та вимогам Федеральної комісії з торгівлі США (FTC).

Компанія Facebook за останні десять років уклала угоди про передачу даних користувачів соцмережі як мінімум із 60 компаніями-виробниками мобільних пристроїв, включаючи Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft і Samsung.

Як пише Бі-Бі-Сі з посиланням на The New York Times, Facebook надавала компаніям-партнерам доступ до даних користувачів і їх друзів без їх згоди навіть після того, як заявила, що більше не буде передавати таку інформацію третім сторонам.

За даними газети, деякі партнери Facebook мали доступ до інформації про сімейний стан користувача, його релігійні й політичні погляди, а також про заходи, які він збирався відвідати.

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Більшість подібних угод залишаються в силі досі, хоча соціальна мережа і почала згортати подібне співробітництво у квітні - після скандалу з Cambridge Analytica.

Представники Facebook стверджують, що всі угоди про доступ до даних користувачів відповідають політиці конфіденційності та вимогам Федеральної комісії з торгівлі США (FTC). У компанії запевняють, що партнерські угоди передбачають обмежене використання даних користувачів, і Facebook не відомо жодного випадку зловживання ними.

Однак опитані The New York Times експерти вважають, що це може загрожувати безпеці і конфіденційності користувачів. Колишні розробники програмного забезпечення Facebook заявили, що здивовані тим, що компанія порушила обмеження доступу до інформації.

"Це все одно, що встановити замок на двері, а потім з'ясувати, що слюсар роздав ключі від нього всім своїм друзям, щоб вони могли заходити і копирсатися у ваших речах без дозволу", - заявив виданню колишній головний інженер FTC, консультант з безпеки Ашкан Солтані.

Як повідомляв УНІАН, у березні навколо найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув скандал після того, як ЗМІ повідомили, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала в 2016 році дані профілів 50 млн користувачів соцмережі Facebook без їх згоди.

Пізніше у Facebook повідомили, що Cambridge Analytica отримала дані 87 мільйонів користувачів.

Як підозрюють, Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для визначення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.