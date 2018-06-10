Google присвятив інтерактивний дудл садовим гномам

За легендою, гноми захищають сади та приносять власникам удачу.

Компанія Google присвятила новий дудл знаменитим «захисникам садів» – німецьким садовим гномам.

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Як повідомляють в Google дудл приурочений до Дня Саду в Німеччині. Відзначається, що фігурки гномів вперше з'явилися в Анатолії в XIII столітті, а у XVI столітті дісталися до Італії.

Свого сучасного вигляду садові гноми набули у XIX столітті в Тюрінгії (Німеччина), де місцеві ремісники створили їх такими, якими ми їх знаємо – з пишними бородами і в ковпаках. Гноми здобули популярність і поширилися по всій країні, а в подальшому - і по всій Європі.

Згідно з легендою, гноми захищають свої сади та приносять власникам вдачу.

У новому дудлі, доступному на стартовій сторінці пошуковика Google, користувачам розповідають історію садових гномів, а також пропонують зіграти у міні-гру, де потрібно кидати гномів за допомогою катапульти, висаджуючи таким чином квіти.

Зазначимо, що у світі виник рух захисників прав гномів – «Фронт звільнення садових гномів». Активісти руху займаються викраденням гномів з садів, заради того, щоб «відпустити їх на волю», тобто залишити далеко від житла.