Міжзоряний мандрівник Оумуамуа виявився не астероїдом

Вчені продовжують з'ясовувати, чому у Оумуамуа немає типового для комет хвоста і світіння, і чим обумовлено його негравітаційне прискорення.

Тривалі дослідження траєкторії руху космічного об'єкта Оумуамуа показали, що на траєкторію його руху впливають негравітаційні сили. А значить, Оумуамуа, який прилетів до нас на величезній швидкості з іншої зоряної системи, зовсім не астероїд, як передбачалося раніше, а комета.

Як передає Бі-бі-сі, результат спостережень за Оумуамуа за допомогою наземних телескопів та орбітального телескопа "Хаббл" опублікований в журналі Nature. Оумуамуа спочатку класифікували як комету, яка прилетіла з-за меж Сонячної системи, але потім цю классификацио відкинули: не вдалося зафіксувати кілька ознак, характерних для цього типу небесних тел.

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Комети складаються із суміші заморожених газів та пилових шарів. При нагріванні газів утворюється кометний хвіст і кома - світіння навколо ядра. Випаровування надає комет додаткове прискорення, не пов'язане з тяжінням небесних тіл, навколо яких вони обертаються.

У Оумуамуа нічого подібного помітно не було, і з вигляду космічне тіло довжиною близько 200 метрів, за формою схоже на сигару, виглядало як звичайний, нічим не примітний (за винятком походження) астероїд.

Але, як говориться в матеріалі Nature, більш докладне вивчення траєкторії руху Оумуамуа показує, що висока швидкість, з якою пересувається об'єкт, викликана не лише гравітаційними силами, як у випадку звичайного астероїда. Присутнє ще й негравітаційне прискорення невідомого походження. Вчені перевірили всі можливі варіанти, включаючи помилку в обчисленнях.

Негравітаційне прискорення було зафіксовано і земними телескопами, і "Хабблом". Дослідники знайшли сім можливих пояснень наявності негравитационного прискорення, але найбільш правдоподібним і логічним виявилося таке: насправді Оумуамуа - невелика малоактивна комета.

Ця версія співпадає з існуючою теорією про те, що об'єкти з інших зоряних систем тільки у вкрай рідкісних випадках можуть виявитися астероїдами. Чому саме у Оумуамуа не виявилося типового для комет хвоста і світіння, встановити достовірно не можна.

Автори дослідження припускають, що поверхня комети відрізняється від відомих нам типів цих космічних об'єктів, але даних для будь-яких висновків недостатньо. Дослідження комети ускладнюються тим, що вона стрімко віддаляється від Землі і не затримається в Сонячній системі.