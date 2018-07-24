Життя на супутнику Юпітера може ховатися під сантиметрами льоду - вчені
Супутник Юпітера Європа вважається одним із найперспективніших тіл для пошуку позаземного життя у всій Сонячній системі.
Однак його орбіта проходить через радіаційний пояс величезної планети, отримуючи в мільйони разів більше випромінювання, ніж ми на Землі. Наскільки відомо, жодне життя не може існувати в таких умовах, хоча воно цілком може ховатися під екраном крижаної кори супутника, передає Naked Science.
Для цього необов'язково навіть опускатися на глибину 10-30 км, де, як передбачається, існує цілий океан рідкої води. Нові оцінки рівня радіації на Європі показують, що приполярні області отримують набагато менше випромінювання, ніж дійсно суворі низькі широти: вже кілька сантиметрів льоду можуть служити достатнім екраном від місцевої радіації. І якщо через кілька років до супутника вирушить місія для пошуку життя, саме там шанси виявити її максимальні.
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У статті, опублікованій в журналі Nature Astronomy, Тому Нордхейм (Tom Nordheim) і його співавтори оцінюють можливості виявити потенційні біомаркери на різних ділянках поверхні Європи. Насправді, навіть якщо життя ховається на важкодоступній глибині нижче крижаної кори, сама кора супутника є геологічно активною та постійно оновлюється, і може виносити сліди життєдіяльності ближче до поверхні.
Подальша доля цих молекул – а якщо говорити про життя в єдиній відомій нам формі, то мова йде про амінокислоти та інші досить складні органічні сполуки, – залежить від радіації. За новими розрахунками Нордхейма і його колег, рух Європи по орбіті призводить до нерівномірного розподілу частинок випромінювання з поверхні, і вони утворюють дві «радіаційні лінзи» з центрами в районі екватора в передній і задній півкулях.
Рівень випромінювання цілком дозволяє органіці залишатися стабільною на глибині 10-20 см в низьких широтах і аж до 1 см в середніх і високих. Варто згадати, що зараз для запуску в 2024 р. чиновники NASA розглядають проект місії Europa Lander. Апарат повинен бути оснащений спектрометрами і мікроскопом для досліджень зразків, а також буром, розрахованим на глибину до 10 см. Судячи з усього, цього має бути достатньо для виявлення «європейського» життя, – якщо тільки воно є.