Життя на супутнику Юпітера може ховатися під сантиметрами льоду - вчені

Нові оцінки рівня радіації на Європі показують, що приполярні області отримують набагато менше випромінювання, ніж дійсно суворі низькі широти.

Супутник Юпітера Європа вважається одним із найперспективніших тіл для пошуку позаземного життя у всій Сонячній системі.

Однак його орбіта проходить через радіаційний пояс величезної планети, отримуючи в мільйони разів більше випромінювання, ніж ми на Землі. Наскільки відомо, жодне життя не може існувати в таких умовах, хоча воно цілком може ховатися під екраном крижаної кори супутника, передає Naked Science.

Для цього необов'язково навіть опускатися на глибину 10-30 км, де, як передбачається, існує цілий океан рідкої води. Нові оцінки рівня радіації на Європі показують, що приполярні області отримують набагато менше випромінювання, ніж дійсно суворі низькі широти: вже кілька сантиметрів льоду можуть служити достатнім екраном від місцевої радіації. І якщо через кілька років до супутника вирушить місія для пошуку життя, саме там шанси виявити її максимальні.

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У статті, опублікованій в журналі Nature Astronomy, Тому Нордхейм (Tom Nordheim) і його співавтори оцінюють можливості виявити потенційні біомаркери на різних ділянках поверхні Європи. Насправді, навіть якщо життя ховається на важкодоступній глибині нижче крижаної кори, сама кора супутника є геологічно активною та постійно оновлюється, і може виносити сліди життєдіяльності ближче до поверхні.

Подальша доля цих молекул – а якщо говорити про життя в єдиній відомій нам формі, то мова йде про амінокислоти та інші досить складні органічні сполуки, – залежить від радіації. За новими розрахунками Нордхейма і його колег, рух Європи по орбіті призводить до нерівномірного розподілу частинок випромінювання з поверхні, і вони утворюють дві «радіаційні лінзи» з центрами в районі екватора в передній і задній півкулях.

Рівень випромінювання цілком дозволяє органіці залишатися стабільною на глибині 10-20 см в низьких широтах і аж до 1 см в середніх і високих. Варто згадати, що зараз для запуску в 2024 р. чиновники NASA розглядають проект місії Europa Lander. Апарат повинен бути оснащений спектрометрами і мікроскопом для досліджень зразків, а також буром, розрахованим на глибину до 10 см. Судячи з усього, цього має бути достатньо для виявлення «європейського» життя, – якщо тільки воно є.