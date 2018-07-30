Business Insider: Інтернет речей радикально змінить уряди і міста за п’ять років

Видання дало прогноз про те, як сучасні технології змінять життя людства у найближчі роки.

Інтернет речей пожвавить розвиток економіки на основі даних і остаточно з’єднає фізичний і електронний світи. У найближчі п’ять років станеться вирішальний поворот у тому, як компанії і уряди функціонують, а також у тому, як живуть люди.

Про це в своєму прогнозі пише видання Business Insider, наголошуючи, що заради успіху в цифрову еру не достатньо лише знати останні «модні» словечка. Потрібно помічати тренди у трансформації і те, куди вони ведуть, ще до того, як процес досягне свого піку.

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Так званий «інтернет речей» сьогодні не просто не сходить із заголовків ЗМІ, які пишуть про запуск нових пристроїв, а й отримує значні інвестиції від глобальних організацій по всьому світі, що свідчить про початок переходу на нові технології. ДО 2023 року споживачі, компанії і уряди, на думку видання, встановлять понад 40 мільярдів пристроїв «інтернету речей» на всій планеті. І йдеться не лише про такі розумні аудіо-системи чи мережі автономних автомобілів. Лише в США кількість технологій «розумних будинків» перевалить за мільярд до 2023 року. Кожен споживач витратить на це приблизно 725 доларів. В цілому ж на рішення «інтернету речей» буде витрачено більше 90 мільярдів доларів.

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У свою чергу, компанії будуть продовжувати вкладати мільярди у розвиток автоматизації і об’єднаних екосистем приладів. До 2023 року у світі буде запущено близько 6 мільйонів роботизованих систем виробництва. Щорічні витрати на промислові рішення «інтернету речей» досягнуть 450 мільярдів доларів.

А уряди по всьому будуть вкладати значні кошти у розробку систем розумних міст. Це означає, що вулиці будуть оснащені інноваційними і об’єднаними між собою камерами, розумними світлофорами, системами контролю дорожнього руху в реальному часі, системами управління комунальними сервісами. Крім того, в містах з’являться автоматизовані рішення для боротьби зі злочинністю і шкідливими екологічними факторами. Щорічні інвестиції в цих сферах досягнуть 900 мільярдів доларів до 2023 року.