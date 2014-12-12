Вчені припустили, що в епоху воєн має народжуватися більше здорових синів

Нове дослідження представлено в журналі Proceedings of the Royal Society B, а коротко про нього повідомляє Science News.

Давно відомо, що в утробі матері хлопчики гинуть частіше, ніж дівчатка. Більш того, надзвичайні ситуації тільки підсилюють цей перепад і частка хлопчиків серед новонароджених падає набагато нижче середньостатистичного співвідношення (105 хлопчиків на 100 дівчаток), передає Lenta.ru.

Можливо, причина в тому, що жіночий організм в стресові часи частіше самостійно перериває вагітність при загрозі народження хлопчика зі слабким здоров'ям, щоб дати жінці шанс зачати більш міцного малюка (дівчаток же варто народжувати в будь-якому стані, адже у них більше шансів на продовження роду). Якщо ця гіпотеза вірна, то в епоху воєн і природних катаклізмів в результаті такого вибракування має народжуватися більше здорових синів.

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Перевірити ці положення американським демографам вдалося за допомогою фінської біолога, яка оцифрувала церковні записи п'яти містечок Фінляндії з 1790 по 1870 рік - до появи сучасних способів попередження і переривання вагітності. За цей період вчені виявили 16 років, коли хлопчиків народжувалося істотно менше, ніж дівчаток, але ті, що вижили, відрізнялися міцним здоров'ям: померлих в перший рік життя серед них виявилося на 12 відсотків менше, ніж серед хлопчиків, народжених в спокійні часи. Крім того, у тих, що вижили народилося на 8,7 відсотка більше дітей.

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Ці висновки додали ваги гіпотезі про більшу небезпеку викидня для ембріонів чоловічої статі (і про те, що така міра з точки зору «виживання найсильніших» є виправданою). Однак, щоб остаточно внести ясність, необхідно також порівняти виживаність дівчаток у звичайні і важкі часи: можливо, здоров'я хлопчиків пов'язано не з їх статтю, а з загальними для всіх покращеними умовами середовища.