NASA могло випадково знищити життя на Марсі 40 років тому

Зонд міг випадково спалити органічні тканини, які знайшов на поверхні "червоної планети".

Новий аналіз даних 40-річної давнини виявив, що зонд NASA міг виявити докази існування життя на Марсі. Але результати були знищені до того, як інформація про них дісталася Землі.

Як пише Newsweek, в 1976 році марсохід «Viking» був відправлений на «червону планету» в пошуках органічної матерії. Але апарат так нічого й не знайшов. У повторному вивченні даних місії «Viking» дослідники виявили записи про виявлення хлорбензолу – органічної матерії, створеної в результаті реакції з сіллю, знайденою в марсіанському ґрунті.

В 2008 році місія NASA з дослідження північного полюсу Марса виявила, що сіль, яка називаються перхлорат і використовується в ракетному паливі, стає вибухонебезпечною в результаті надмірного нагрівання. Це означає, що «Viking», який використовував інструмент нагрівання ґрунту для виявлення органічних матеріалів, міг просто спалити вуглецеві молекули, знайдені в марсіанських породах, коли перхлорат раптом загорівся.

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Більшість марсіанських місій, націлених на пошуки органіки за допомогою методу нагрівання, вірогідно, стали причиною затримок в отриманні даних. Марсохід Curiosity, який виявив органічні молекули в кам’янистій породі віком три мільярди років, теж нагрівав зразки до більш ніж 492 градусів за Цельсієм. Це дозволяє вивільнити сірку і органічні вуглецеві концентрати. Камінь, досліджений Curiosity, швидше за все, не містив перхлорату.

Видання зауважує, що виявлення органічних молекул може означати, що життя існує або існувало на Марсі в якийсь період його історії. Втім, ці органічні молекули можуть бути результатом і небіологічних хімічних реакцій. Дослідниця Мелісса Гузман допускає, що хлорбензол міг бути занесений на Марс апаратом «Viking» з Землі через забруднені ним інструменти.