Не для Росії: Дуров прокоментував можливість розкриття даних користувачів Telegram

Дуров заявив, що звернення російських спецслужб про розкриття даних розглядатися не будуть.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що можливість розкриття даних користувачів, передбачена новою політикою конфіденційності, не розповсюджується на Росію.

Про це Дуров повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Telegram в Росії знаходиться поза законом; щодня блокуються сотні IP-адрес в спробах припинити доступ до сервісу. У зв'язку з цим якісь звернення від російських служб ми не розглядаємо, і наша політика конфіденційності не стосується ситуації в Росії", - написав засновник месенджера.

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Він зазначив, що нові правила зроблять Telegram менш привабливим майданчиком для пропаганди тероризму.

"У політиці конфіденційності ми залишили за собою право передавати IP-адреси та номери телефонів терористів відповідним службам за рішенням суду. Незалежно від того, чи будемо ми коли-небудь користуватися цим правом, така міра повинна зробити Telegram менш привабливим майданчиком для тих, хто займається тут розсилкою терористичної пропаганди", - написав Дуров.

Нагадаємо, 13 квітня, суд задовольнив позов Роскомнадзора про блокування месенджера на території Росії за відмову надати ФСБ ключі шифрування повідомлень.