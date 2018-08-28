Telegram погодився видавати дані користувачів спецслужбам

Особисті дані можуть бути передані правоохоронним органам за наявності рішення суду.

Популярний месенджер Telegram погодився передавати особисті дані користувачів, підозрюваних у тероризмі, правоохоронним органам.

Про це йдеться в новій політиці конфіденційності месенджера. Однак для цього, правоохоронці повинні мати відповідне рішення суду.

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"Якщо Telegram отримає розпорядження суду, яке підтверджує, що вас підозрюють у тероризмі, ми можемо розкрити Вашу IP-адресу та номер телефону відповідним органам", - йдеться в одному з пунктів оновленої політики конфіденційності.

Там уточнили, що поки таких випадків не виникало. Про всіх подібні прецендентаи повідомлятимуть кожні півроку у звіті про прозорість Telegram.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня суд задовольнив позов Роскомнадзора про блокування месенджера на території Росії за відмову надати ФСБ ключі шифрування повідомлень.

Спроби заблокувати месенджер супроводжувалися блокуванням сервісів Google, Facebook, Twitter, а також росиийских "Яндекса", "Вконтакте" і "Одноклассники".

Незважаючи на всі спроби Роскомнадзора, 28 серпня стало відомо, що Telegram частково відновив роботу у Росії, однак у відомстві запевняють, що як і раніше обмежують доступ до месенджера.