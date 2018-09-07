Вчені знайшли в людському мозку клітини сміливості

Вони відіграють ключову роль у виникненні відчуття тривоги.

Люди дуже відрізняються, коли йдеться про готовність піти на ризик. Втім, біологічні механізми у мозку, які визначають цю схильність, до тепер лишалися загадкою.

Як пише Newsweek, вчені з шведського Університету Уппсала і Федерального університету Ріо Гранде ду Норте у Бразилії виявили групу клітин у гіпокампі головного мозку, які відіграють ключову роль у визначенні сміливості у поведінці, а також у виникненні відчуття тривоги.

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Вчені помітили, що деякі нейрони, які називають OLM-клітинами, під час стимулювання виробляють певний тип мозкових хвиль, які спостерігаються у тварин, коли вони почуваються захищеними у небезпечному середовищі. Приміром, такі хвилі з’являються, коли вони ховаються від хижака.

Маніпуляції з OLM-клітинами показали, що вони впливають на поведінку, породжуючи відчуття тривоги і змінюючи готовність ризикувати. Відкриття цього механізму може мати серйозний вплив на те, як медицина підходить до лікування патологічних тривожних станів у людей.

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Тим паче, що у таких пацієнтів сильно порушена здатність поводитися впевнено і сміливо. Нормальна тривога – важливий механізм виживання. Тому що вона допомагає уникнути загроз і захиститися від шкоди. Але багато людей сьогодні страждають від хронічних нападів тривоги, які сильно погіршують якість їхнього життя.