этот материал доступен на русском

Міжпланетна станція сфотографувала "баржу" на Юпітері

07:58, 18 вересня 2018
Наука та IT
5774 0
Ілюстрація / REUTERS

Національне управління з повітроплавання і дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало новий знімок, зроблений з поверхні Юпітера. 

Читайте такожНа Юпітері знайшли воду

Про це повідомляє NASA у "Tвіттері". "На фото бачимо великі коричневі плями - так звану коричневу "баржу". Знімок зроблено за допомогою міжпланетної станції Juno ("Юнона")», - йдеться у повідомленні. 

Фото зроблене 6 вересня з відстані приблизно 11 950 км.

"Юнона" - це космічний апарат, який запустили у 2011 році на орбіту Юпітера. Апарат першим в історії зробив обліт планети через її полюси. Дослідницьку програму "Юнони" планувалося завершити минулого літа. Згодом у NASA вирішили продовжити місію до липня 2021 року. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #NASA#Юпітер#знімок