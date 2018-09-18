Міжпланетна станція сфотографувала "баржу" на Юпітері

Знімок був зроблений 6 вересня з відстані приблизно 11 950 км.

Національне управління з повітроплавання і дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало новий знімок, зроблений з поверхні Юпітера.

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Про це повідомляє NASA у "Tвіттері". "На фото бачимо великі коричневі плями - так звану коричневу "баржу". Знімок зроблено за допомогою міжпланетної станції Juno ("Юнона")», - йдеться у повідомленні.

Фото зроблене 6 вересня з відстані приблизно 11 950 км.

As our @NASAJuno spacecraft performed its 15th close flyby of Jupiter, it spotted a long, brown oval known as a “brown barge.” Take a closer look at this color-enhanced image: https://t.co/e16o0vgaThpic.twitter.com/9F5yayzqKU — NASA (@NASA) 16 вересня 2018 р.

"Юнона" - це космічний апарат, який запустили у 2011 році на орбіту Юпітера. Апарат першим в історії зробив обліт планети через її полюси. Дослідницьку програму "Юнони" планувалося завершити минулого літа. Згодом у NASA вирішили продовжити місію до липня 2021 року.