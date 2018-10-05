Оновлення Windows 10 видалило файли з комп'ютерів користувачів

Користувачам радять перенести свої файли, які зберігаються в папці "Мої документи" в іншу папку або інший логічний диск.

Користувачі операційної системи Windows 10 заявили про те, що після установки на комп'ютер жовтневого оновлення, безслідно зникли файли, які зберігаються на пристрої.

Як повідомляє dt.ua із посиланням на MSPoweruser, зникли документи, фотографії та музика.

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Наголошується, що файли були видалені з папки "Мої документи". Ймовірно, проблема пов'язана зі взаємодією з сервісом OneDrive.

За словами користувачів, повернути собі свої документи і файли не допомагає навіть відкат до попередньої контрольної точки.

При цьому користувачі радять іншим користувачам перенести свої файли, які зберігаються в папці "Мої документи" в іншу папку або інший логічний диск.

Раніше УНІАН повідомляв, що корпорація Microsoft "навчила" операційну систему Windows 10 не переривати довільно роботу користувачів заради встановлення оновлень.

Користувачі операційної системи часто стикалися з тим, що комп'ютер раптово починає перезавантажуватися, щоб встановити оновлення. Перезавантаження можна тимчасово відкласти, але якщо пропустити потрібний момент, доводиться чекати, поки встановляться оновлення і комп'ютер увімкнеться знову. Нерідко через це втрачаються незбережені дані.