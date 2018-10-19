На Дніпропетровщині знайшли кам'яного ідола, вкритого язичницькими та християнськими символами (відео)

Історики ошелешені знахідкою, адже таких артефактів ще не бачили.

Унікальну бабу виявили на Дніпропетровщині. Знахідку буквально витягли з-під землі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Кількасотрічного кам’яного ідола, вкритого християнськими та язичницькими символами, побачив на кургані студент та повідомив про це історикам. Ті були ошелешені знахідкою, адже таких артефактів ще не бачили.

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За словами фахівців, найімовірніше, це язичницька статуя середніх віків, яку на початку XIX століття переробили на православний хрест в понад два з половиною метри заввишки.

Фігуру перевезуть до історичного музею. Там вже визначать точний вік статуї, вивчать напівзатерті написи і спробують пояснити поєднання двох релігій.