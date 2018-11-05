У CERN могли відкрити нову елементарну частинку, яка руйнує всі уявлення фізики

Фізики перевіряють дані останнього дослідження, яке може змусити людство переглянути свої уявлення про всесвіт.

Коли в 2012 році вперше вдалося виявити бозон Хігса, всі були у захваті. А за відкриття навіть була присуджена Нобелівська премія з фізики.

Ця елементарна частинка доповнила так звану «стандартну модель», найкращу теорію людства про розуміння природи на елементарному рівні. Тепер вчені CERN, які працюють з Великим адронним колайдером, помітили незвичний стрибок певної енергії в даних. Це знову викликало захват багатьох фізиків у сфері елементарних частинок. Однак, тепер вони водночас відчувають і певну тривогу.

Читайте такожКолайдер може стиснути Землю в суперщільну кульку

Про це пише Newsweek, додаючи, що на відміну від бозона Хігса, який підтвердив наше розуміння фізичної реальності, нова вірогідна часточка якраз погрожує зруйнувати всі сучасні уявлення. Під час експериментів у Великому адронному колайдері вчені зіштовхують протони між собою, виявляючи докази існування нових екзотичних часточок через виявлення незвичних структур з добре відомих частинок, таких як фотони чи електрони. Все тому, що важкі і «невидимі» частинки, такі як бозон Хігса, часто нестабільні і розпадаються на легші утворення, які простіше виявити. Тому можна шукати такі частинки у експериментальних даних, щоб розрахувати, чи не було їхнє утворення результатом розпаду чогось важчого. Таким чином, команда Великого адронного колайдера виявила багато нових елементів, які лише доповнювали стандартну модель.

В новому ж дослідженні був задіяний також CMS-детектор, який фіксує пари мюонів – відомих частинок, схожих на електрони, але з більшою масою, які легко виявити. Вчені проаналізували їхні енергії і напрямки. Однак, виникло питання: чи ці часточки утворилися через розпад єдиної батьківської? І якщо так, тоді яка маса була у первинної сутності?

Читайте такожПомер лауреат Нобелівської премії, автор терміну «частинка Бога»

У більшості випадків пари мюонів формуються з різних джерел і походять від двох різних подій, а не в результаті розпаду однієї частинки. Якщо спробувати підрахувати в такому випадку масу початкової частинки, швидше за все результатом буде цілий спектр зарядів, а не вузький стрибок до 28 електронвольт в даних. Однак, під час останнього дослідження саме такий неймовірний стрибок і відбувся.

Якщо дані виникли не через якийсь технічний збій, тоді це буде означати, що група пар мюонів виникли від розпаду великої батьківської частинки. Але ніхто до цього часу не спостерігав нічого подібного, не кажучи вже про частинки з зарядом 28 електронвольт. Вченим ще потрібно перевірити дані і провести експерименти знову. Але якщо існування такої великої і невідомої досі сутності підтвердиться, то у фізиків дуже скоро з’явиться купа роботи. Адже доведеться переглянути всі уявлення про природу елементарних частинок.