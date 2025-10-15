Не тільки програмісти: у службі зайнятості розповіли, кому роботодавці платять найбільше

Середня зарплата в Україні становить 23 тисячі гривень. Але програмістам все ще готові платити 100 тисяч та більше.

Найвищі зарплати в Україні все ще у програмістів та менеджерів, однак до них додалися робітниці спеціальності – машиністи крану та автослюсарі, також піднялися зарплати у далекобійників. Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

За її словами, середня зарплата по відкритих у вакансіях на Єдиному порталі складає 23 тисяч гривень. Це на 2 тисячі гривень більше, ніж торік.

"Високі заробітки у Силах безпеки та оборони, це виправдано і зрозуміло. Також в ІТ, у сфері нерухомості, зв’язку, автобізнесі, HR, страхуванні", - сказала вона.

За словами фахівчині, інженери-програмісти, фахівці з розробки та тестування програмного забезпечення можуть заробляти до 100 тисяч гривень і вище. За ним йдуть водії-далекобійники, машиністи крану, менеджери різної кваліфікації, автоелектріки-діагности. Їх зарплата складає 80-90 тисяч гривень. Автослюсарі та рихтувальники заробляють від 80 тисяч гривень.

"Звичайно, без досвіду знайти роботу на 80 тисяч гривень складно, але якщо гарно себе проявити, роботодавець не захоче втрачати такі кадри. Ми спостерігаємо таку тенденцію, що роботодавці готові частково поступатися вимогами до вакансії, враховуючи обмежену кількість претендентів. Наприклад, переглядати графік роботи, умови праці, пропонують соцпакет, страхування", - розповіла вона.

Очікувано, що найменшу зарплату в Україні отримують працівники, що не мають високої кваліфікації та спеціальних навичок. "Такий рівень оплати характерний для професій, де основні функції можуть виконувати практично будь-які працівники, де не потрібна кваліфікація", - додала вона.

Нагадаємо, що за даними сервісів з пошуку роботи до переліку професій з найвищими доходами увійшли фасадники та штукатури. Їм платять понад 55 тисяч гривень.

При цьому великою проблемою залишається низька зарплата вчителів, через що багато молоді лишає професію. Типова зарплата вчителів у вересні становила 12 500 гривень. І це одна з найменш оплачуваних посад в Україні.

