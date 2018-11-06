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У російському сегменті МКС відмовив один з комп'ютерів управління – росСМИ

15:05, 06 листопада 2018
Наука та IT
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На МКС знову виникли проблеми / Фото: Urthecast

У російському сегменті Міжнародної космічної станції (МКС) вийшов з ладу один з трьох комп'ютерів управління. Відновити його роботу не вдається.

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Про це повідомляє «Интерфакс», посилаючись на джерело в американських органах контролю за станцією.

"Зафіксовано відмову через зняття готовності одного з трьох комп'ютерів, що керують російським сегментом МКС у модулі "Зірка". Поки відновити роботу комп'ютера не вдається", - заявило джерело.

Два інших комп'ютери в даний момент працюють штатно.

Протягом останніх декількох місяців «Роскосмос» зіткнувся з низкою невдач.

Так, в серпні через пробоїни в побутовому відсіку російського «Союзу» виник витік повітря і впав тиск на всій МКС. Виявлений отвір було перекрито каптоновою стрічкою.

11 жовтня російська ракета-носій «Союз-ФГ» не змогла вивести космічний корабель «Союз МС-10» на орбіту. Екіпажу, який складався з російського космонавта Олексія Овчиніна та американського астронавта Ніка Хейга, вдалося евакуюватися в рятувальній капсулі на Землю.

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Теги: #космос#МКС