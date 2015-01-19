На масці мумії знайшли фрагмент Євангелія, написаний у І столітті нашої ери

Про це з посиланням на канадського біблеїста Крейга Еванса (Craig Evans) повідомляє Lenta.ru за інформацією Live Science.

Вчені знайшли фрагмент Євангелія від Марка на аркуші папірусу, який був утилізований в похоронній масці. Хоча похоронні маски єгипетських фараонів виготовлялися з золота, простолюдини задовольнялися виробами з папірусу (або льону), клею і фарби.

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Текст був написаний раніше 90-го року.

В останні роки дослідники навчилися розводити клей на таких масках, не пошкоджуючи чорнило на папірусі, і таким чином розшифровувати текст. Датували Євангеліє завдяки іншим документам з тієї ж маски - ділових і особистих листів, а також за допомогою радіовуглецевого методу та аналізу типів письма.

До виходу в світ книги з розшифрованими папірусами з масок вчені можуть представити широкій публіці лише мінімум інформації - через різні угоди з власниками артефактів, музеями та університетами. Навіть про фрагмент першого століття вони розповіли з тієї причини, що у 2012 році про нього вже стався витік інформації в інтернет. Зміст тексту поки не розголошується. Вихід книги був перенесений з 2014-го на 2015 рік.

Поки найстарші копії євангельських текстів датуються II - III століттями.

Всі книги під назвою «Євангеліє» написані через роки після завершення земного життя Ісуса Христа. Чотири євангелія (від Матвія, Марка, Луки та Іоанна) увійшли до складу канонічних книг Нового Завіту, затвердженого на перших Вселенських соборах.