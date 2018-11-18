Клімкін: Facebook давно повинен працювати з Києва

Євродепутати та експерти закликають Facebook відкрити представництво в Києві для протидії дезінформації під час виборів в Україні.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підтримав рекомендації представників Національного демократичного інституту та Європарламенту українській владі щодо виборчого процесу в 2019 році.

Про це він написав у Twitter.

"Провів хорошу дискусію з місією НДІ і Європарламенту щодо всеосяжних спроб дезінформації та інформаційних атак. Facebook давно повинен працювати з українським сегментом саме з Києва. Як і інші IТ компанії", - заявив Клімкін.

Місія NDI та Європарламенту з оцінки передвиборчого середовища в Україні зробила слушні рекомендації.Мав добру дискусію з ними щодо всеохоплюючих 🇷🇺спроб дизінформації та інформаційних атак. Facebook давно має працювати з українським сегментом саме з Києва.Як і інші ІТ компанії — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 17, 2018

Зазначимо, моніторингова місія в складі представників НДІ і Європарламенту надали українській владі і суспільству 51 рекомендацію для поліпшення виборчого процесу в 2019 році.

Серед них - рівний доступ усіх кандидатів до ЗМІ, відкриття і створення офісу Facebook в Києві, фінансування суспільного мовлення.

Зокрема, регіональний директор програм регіону Євразії в НДІ Лора Джуетт наголосила, що "протидія втручанню Кремля" у виборчий процес в Україні повинна бути головним пріоритетом з метою "захисту стабільності і єдності країни".

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За словами Джуетт, "на соціальні медіа у мережах та цифрові платформи покладається відповідальність допомогти українцям у цьому напрямку".

"Facebook має відкрити офіс в Україні і разом з іншими цифровими платформами налагоджувати партнерство з українськими зацікавленими сторонами, щоб моніторити, виявляти та протидіяти дезінформації", - наголосила вона.

Також вона сказала, що всі ЗМІ та соцмережі мають позначати інформацію, якщо вона є політичною рекламою.

"Для того, аби громадяни зробили усвідомлений вибір, усі кандидати та виборчі штаби повинні мати рівноправний доступ до засобів масової інформації, а шкідливий вплив дезінформації має бути знижений", - наголосила Джуетт.

Також вона заявила про необхідність зміцнення компетентних органів та відповідальних організацій з метою запобігання фактам "політичної корупції та обмеження ролі грошей у політиці, які походять як з середини країни, так із-за кордону".

"Коли справа дійде до виборчої кампанії, збереження національної єдності залежатиме від кампаній, що будуть конструктивними, покликаних єднати, а не роз'єднувати, і відповідатимуть прагненням українського народу", - додала Джуетт.

Крім того, вона заявила, що Верховна Рада має забезпечити належне фінансування з державного бюджету телеканалу «UA:Перший» (Національної суспільної телерадіокомпанії України) відповідно до його потреб.

Всього експерти розробили 51 рекомендацію для України перед наступними виборами у 2019 році.

Міжнародна делегація 15-17 листопада провела у Києві зустрічі з представниками політичних партій, потенційними кандидатами у президенти, українськими та міжнародними групами спостерігачів, журналістами, урядовцями, членами Центральної виборчої комісії, народними депутатами, представниками організацій громадянського суспільства, а також дипломатами. До складу делегації увійшли американські експерти - президент Національного демократичного інституту Дерек Мітчелл, виконавчий віце-президент Інституту миру Вільям Тейлор, директор виборчих програм НДІ Пет Мерло та інші. Також у сладі делегації були депутати Європарламенту Даріуш Росаті, Ребекка Гармс та керівник відділу Департаменту підтримки демократії Європарламенту Джеррард Кілі.