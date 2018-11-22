Google представив новий захист від фейкових новин

Як випливає з оголошення, компанія робить обов'язковою вказівку про фізичні або юридичні особи, які оплатили рекламу.

Google оголосив про нові, спеціально підготовлені до майбутніх виборів в Європарламент заходи по боротьбі з недостовірними новинами.

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Про це йдеться в опублікованій в блозі Google інформації за підписом Лі Джуніус, директора з публічної політики і відносин з державними органами влади в ЄС. Як випливає з оголошення, компанія робить обов'язковою вказівку про фізичні або юридичні осіби, які оплатили рекламу і внутрішній процес верифікації політичних рекламодавців.

Крім обов'язкового розкриття інформації про платників та рекламодавців Google має намір представити звіт про прозорість передвиборчої реклами з інформацією про те, хто платив за таку рекламу, на кого вона розрахована, і скільки на неї було витрачено, а також бібліотеку рекламних роликів з можливістю пошуку.

Очевидним недоліком представлених заходів є те, що, як випливає з оголошення, вони стосуються тільки тих рекламних роликів, які вказують назву політичної партії, кандидата або особу, яка обіймає політичну посаду в даний час.

Вибори в Європейський парламент відбудуться в травні 2019 року. В їхньому ході 350 млн виборців повинні обрати 705 депутатів.