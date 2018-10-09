Компанія Google закриє свою соцмережу Google+
05:12, 09 жовтня 2018Наука та IT
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Процес закриття соцмережі для індивідуальних користувачів триватиме 10 місяців до кінця серпня 2019 року.
Ілюстрація / REUTERS
Компанія Google вирішила закрити свою соцмережу Google+ для індивідуальних користувачів.
Причина закриття – низький рівень популярності Google+ серед користувачів. Про це повідомляється у блозі Google.
"90 відсотків сеансів користувача Google+ становлять менше п'яти секунд", - розповіли у компанії.
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Крім того, у Google зазначили, що виявили витік даних користувачів. Він міг потенційно зачепити близько півмільйона користувачів соцмережі.
З травня 2015 року по березень 2018 року приховані дані користувачів могли бачити інші додатки, до яких ті під'єднувалися через Google+.
Процес закриття соцмережі для індивідуальних користувачів триватиме 10 місяців до кінця серпня 2019 року.
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