Компанія Google закриє свою соцмережу Google+

Процес закриття соцмережі для індивідуальних користувачів триватиме 10 місяців до кінця серпня 2019 року.

Компанія Google вирішила закрити свою соцмережу Google+ для індивідуальних користувачів.

Причина закриття – низький рівень популярності Google+ серед користувачів. Про це повідомляється у блозі Google.

"90 відсотків сеансів користувача Google+ становлять менше п'яти секунд", - розповіли у компанії.

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Крім того, у Google зазначили, що виявили витік даних користувачів. Він міг потенційно зачепити близько півмільйона користувачів соцмережі.

З травня 2015 року по березень 2018 року приховані дані користувачів могли бачити інші додатки, до яких ті під'єднувалися через Google+.

Процес закриття соцмережі для індивідуальних користувачів триватиме 10 місяців до кінця серпня 2019 року.