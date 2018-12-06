Зазирнули у "пекло": один з найактивніших вулканів показали з висоти пташиного польоту (відео)

Вогняна гора на ім’я Сабанкая знаходиться на півдні Перу.

Науковці з Перу запустили дрон просто над жерлом одного із найактивніших вулканів країни.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, пристрій здатний не лише записувати відео, а й аналізувати, які саме гази і часточки викидає гора. За допомоги таких даних вчені сподіваються більше зрозуміти про те, як і чому відбуваються виверження вулканів.

Вогняна гора на ім’я Сабанкая знаходиться на півдні Перу. Її висота становить майже 6 тисяч метрів. У селищах поблизу схилів вулкана мешкає майже 8 тисяч людей. Всі вони перебувають під загрозою, адже активність вулкану не зникає місяцями.