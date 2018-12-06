Google помилково запустила рекламну кампанію на 10 мільйонів доларів - винні пальці стажера

Зазначається, що стажер запустив рекламу на відкритій біржі, де можна купувати і продавати рекламне місце через аукціон в режимі онлайн.

Google з вини стажера запустила рекламну кампанію, яка могла обійтися їй у $10 млн.

Про це пише theВabel з посиланням на The Irish Times.

«Співробітник Google з товстими пальцями зробив класичну помилку в мінливих електронних ринках: натиснувши не на ту клавішу під час тренування, він запустив тестову рекламу на величезній кількості веб-сторінок і додатків», — пише видання.

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Інцидент стався у вівторок в Каліфорнії. В результаті рекламне оголошення, яке мало вигляд порожнього жовтого прямокутника, з'явилося на численних сайтах Сполучених Штатів та Австралії, і було там активним близько 45 хвилин. Компанія вже пообіцяла компенсувати витрати тим, хто розмістив її тестовий логотип.

Видання зазначає, що стажер запустив рекламу на відкритій біржі, де можна купувати і продавати рекламне місце через аукціон в режимі онлайн. Ціна на таких аукціонах приблизно в 10 разів перевищує середньоринкову.

Замовлення, розміщене ним, передбачало виплату 25 центів на кожну тисячу переглядів рекламного оголошення при тому, що вартість оренди всієї рекламної площі становить від 2 до $4.

У компанії підтвердили цей інцидент, проте відмовилися розкрити суму компенсації, яку Google доведеться сплатити. Хоча джерела стверджують, що мова може йти про $10 млн.