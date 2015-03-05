В Єгипті зіграли весілля з пародією на "Ісламську державу"

Єгипетська пара з області Мінуфія влаштувала на своєму весіллі пародію на бойовиків угруповання «Ісламська держава» (ІД). Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail.

Наречений підговорив своїх друзів одягнути маски та, імітуючи джихадистів, «захопити» учасників церемонії. Чоловіки увірвалися в приміщення. Погрожуючи ножем, вони змусили молодят залізти в спеціально привезену клітку й виконати там танець.

Гості аплодували нареченому з нареченою. Під час танцю більшість присутніх зрозуміли, що все це жарт, однак деякі до самого кінця вважали, що стали заручниками ісламістів.

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The Daily Mail зазначає, що про розіграш знав тільки наречений, його близькі друзі та весільний фотограф. При цьому наречена була попереджена, що їй варто очікувати від церемонії чогось незвичайного. Фотографу було дано завдання максимально детально зняти все, що відбувається.

Терористичне угрупування «Ісламська держава» активізувалася на початку літа 2014 року і встановило контроль над значною частиною території Сирії та Іраку. Бойовики ІД в останні місяці захоплювали заручників у низці держав Близького Сходу, більшість полонених згодом були вбиті.