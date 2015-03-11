Китайські вчені створили прототип рідкого Термінатора

Про нову технологію розповідається на сторінках журналу Advanced Materials, а коротко про неї повідомляє New Scientist.

Влаштована машина вкрай просто: це крапля сплаву галію (який стає рідким при температурі нижче 30 градусів Цельсія) з домішкою індію та олова, передає Lenta.ru.

Якщо помістити пристрій в розчин каустичної соди (чи навіть у звичайний соляний розчин), а потім підкинути туди ж алюмінієву стружку (як паливо), то крапля почне рухатися. Близько години вона буде переміщуватися по прямій, кружляти уздовж країв чашки або протискуватися крізь перешкоди.

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«Ця м'яка машина нагадує розумну істоту. Вона здатна деформуватися в залежності від умов простору, де вона рухається - зовсім як Термінатор з відомого фільму», - зазначає Цзін Лю (Jing Liu) з пекінського Університету Цінхуа. За своєю поведінкою мотор мало чим відрізняється від живих організмів, підкреслює інженер.

Коли Лю і його колеги вперше побачили краплю в русі, вони не зрозуміли, як у них це вийшло. Подальші експерименти вказали на два механізми. Частина тяги дає зарядовий дисбаланс, через який виникає перепад тиску між переднім і заднім краєм краплі - що й штовхає її вперед. Крім того, при контакті алюмінію з каустичною содою виділяються бульбашки водню, які надають машині додаткового прискорення.

Більш того, якщо утримувати краплю в нерухомому положенні, вона перетворюється в насос, що прокачує приблизно 50 мілілітрів води на секунду. «Це перший у світі насос з автономним джерелом енергії», - стверджує Лю.

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Винахід китайської групи - лише одна з низки спроб створити розумних роботів, гнучких і здатних змінювати форму під час руху (як T-1000). У 2014 році американські вчені з'ясували, що при контакті із електричним струмом сплав галію приймає химерні форми - а при відключенні електрики повертається у вихідне положення. Лю планує скористатися цим методом для контролю за швидкістю краплі, а також для координації руху безлічі таких пристроїв. М'які машини для початку планується використовувати для доставки вантажів по трубах і ліків по кровоносних судинах.