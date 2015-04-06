Зонд-субмарина зняв мешканців підлідного моря Росса в Антарктиді

Мініатюрний апарат, що дістався до глибин моря Росса крізь свердловину діаметром 30 сантиметрів, зняв відео про життя підлідного світу, пише Лента.ру з посиланням на прес-реліз Технологічного інституту Джорджії.

«Ми сконструювали щось середнє між зондами і океанськими суднами», - розповідає керівник проекту Icefin («Крижаний плавець») Брітні Шмідт (Britney Schmidt). Аналогічна технологія буде застосовуватися для пошуку життя на інших небесних тілах, укритих шаром льоду (наприклад, на Європі, супутнику Юпітера).

Читайте такожВчені повідомили про загрозу зникнення льодовиків АнтарктидиКолектив учених і інженерів з Технологічного інституту Джорджії зібрала Icefin безпосередньо на території Антарктиди, на американській станції «МакМердо». В грудні 2014 року апарат був опущений вниз крізь щілину, під шельфовий льодовик завтовшки двадцять метрів, а потім занурився на дно, подолавши ще 500 метрів води.

За всієї своєї компактності Icefin оснащений всіма необхідними приладами для навігації та вивчення біологічних і гідрологічних процесів. Апарат може занурюватися на півтора кілометри і проводити трикілометрові обстеження дна. Під льодом не працює стандартна GPS, і з цієї причини на Icefin встановили навігаційну систему SLAM (одночасна локалізація і картографування, simultaneous localization and mapping), яка визначає місце розташування апарату за рельєфом дна і льоду.

Записане Icefin відео продемонструвало вченим небачений підводний біоценоз - морських зірок, губок, анемон та інших тварин. Крім того, датчики апарату дозволяють з'ясувати, як океан впливає на властивості льоду (і навпаки).