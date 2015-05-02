Астрономи підтвердили існування зірки з трьома суперземлями

Результати своїх досліджень автори опублікували в Astrophysical Journal, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті Каліфорнійського університету в Берклі, пише Лента.ру.

Зірка HD 7924 знаходиться на відстані 55 світлових років від Землі в сузір'ї Кассіопея. Раніше було відомо, що поряд з нею розташовується одна суперземля — екзопланета з масою, більшою, ніж у Землі, але меншою, ніж у газових гігантів Юпітера і Сатурна.

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Існування ще двох суперземель було під питанням. У своєму новому дослідженні вчені підтвердили їх наявність. Супутники зірки мають маси 7,9 і 6,4 земних, і обертаються навколо HD 7924 з періодами 15,3 і 24,5 діб, відповідно.

Раніше відома екзопланета в 8,7 разів важче Землі і обертається навколо помаранчевого карлика з періодом 5,4 діб. Сама зірка трохи легша, менша і холодніша за Сонце, а її вік дорівнює 3,8 мільярда років.

Вперше планетна система в HD 7924 була виявлена в 2009 році в ході спостережень з Обсерваторії Кека на Гаваях. Вченим знадобилося п'ять років спостережень та аналізу отриманих даних, щоб переконатися в існуванні планетної системи з трьох суперземель.