Вчені пояснили причину виникнення одиночних зірок

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Science News.

Вчені показали, що шанси на виникнення зірки в кластері пов'язані з тим, наскільки близько вона знаходиться до центру галактики. До таких висновків астрономи дійшли, проаналізувавши матеріали про тисячі зоряних кластерів в спіральній галактиці Messier 83.

Читайте такожАстрономи виявили таємничі зоряні скупчення з "привидами" всерединіВона розташована на відстані 15 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Гідра. Вчені помітили, що на відстані 4 тисяч світлових років від центру Messier 83 знаходиться 19 відсотків молодих зірок галактики, тоді як на відстані 13 тисяч світлових років — лише 7 відсотків.

Як відзначають вчені, такий розподіл зоряних кластерів пояснюється наявністю поблизу центру галактики великих мас молекулярного газу, який йде на формування кластерів. Messier 83 є першою галактикою, де вчені помітили зв'язок між розподілом зоряних кластерів та їх віддаленістю від центру галактики.

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