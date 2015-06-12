Тисячі планет з гелієвими атмосферами можуть бути в Чумацькому Шляху

Таке припущення висунули вчені, що опублікували статтю в Astrophysical Journal, передають РИА Новости. Група вчених досліджувала сотні екзопланет - теплих нептунів, що знаходяться ближче до своїх зірок, ніж Меркурій в Сонячній системі, і знайдених з допомогою космічного телескопа "Кеплер" NASA.

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Астрофізики припустили, що близькість цих планет до своїх світил призводить до того, що з їх атмосфер випаровується водень, який, як відомо, в чотири рази легший ніж гелій, і в результаті атмосфери таких планет стаютьв основному гелієвими.

"Цей поступовий процес може зайняти до 10 млрд років", - наводяться в статті слова співробітника Лабораторії реактивного руху Renyu Hu.

При цьому наголошується, що планеті Земля близько 4,5 млрд років.