До мережі потрапили фотографії iPhone 6S

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на блог 9to5Mac.

В Інтернеті з'явилися зображення задньої алюмінієвої кришки, імовірно, iPhone 6S, який може надійти в продаж восени 2015 року.

Автор зображень зазначив, що внутрішня сторона задньої кришки смартфона повністю змінила свій зовнішній вигляд. Очевидно, що Apple застосує нову материнську плату.

Зовні апарат залишиться таким самим, як і минулорічна модель. Принаймні, якщо не дивитися на нього спереду — Інтернет продовжує наповнюватися чутками про швидке скасування кнопки Home на лицьовій стороні. У кришці передбачуваного iPhone 6S є вирізи під всі елементи керування, камеру зі спалахом, а мікрофони та роз'єми залишилися на колишніх місцях.

Більшість передбачень, опублікованих Гурманом раніше, підтвердилися. Зокрема, редактор розкрив майже всі подробиці Apple Music до релізу сервісу 30 червня 2015 року, iOS 9 — до випуску першої бета-версії та iPhone 6 — до офіційної презентації.