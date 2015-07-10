Facebook спростував інформацію про створення власного музичного сервісу
17:03, 10 липня 2015Наука та IT
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У штаб-квартирі Facebook спростували чутки про плани створити власний музичний стриминговый сервіс.
Facebook не збирався запускати музичний сервіс / yahoo.com
Не відповідає дійсності назвали цю інформацію в штаб-квартирі Facebook, передає Lenta.ru з посиланням на видання The Verge, яке наводить коментар офіційного представника соцмережі.
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Повідомлення про те, що Facebook готується запустити власний музичний сервіс, який зможе конкурувати з Apple Music і Spotify, з'явилося 8 липня в американському технологічному блозі Music Ally. Перед цим The Verge повідомляв про те, що Facebook веде переговори зі звукозаписними лейблами Sony Music Entertainment, Universal Music Group і Warner Music Group.
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