Facebook спростував інформацію про створення власного музичного сервісу

Не відповідає дійсності назвали цю інформацію в штаб-квартирі Facebook, передає Lenta.ru з посиланням на видання The Verge, яке наводить коментар офіційного представника соцмережі.

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Повідомлення про те, що Facebook готується запустити власний музичний сервіс, який зможе конкурувати з Apple Music і Spotify, з'явилося 8 липня в американському технологічному блозі Music Ally. Перед цим The Verge повідомляв про те, що Facebook веде переговори зі звукозаписними лейблами Sony Music Entertainment, Universal Music Group і Warner Music Group.