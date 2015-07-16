New Horizons визначив розміри і форму Гідри

Згідно з отриманими вченими даними, Гідра має неправильну форму, схожу на бульбу картоплі, і розміри 43 на 33 км, повідомляється на сайті NASA передає Lenta.ru. Відбивна здатність супутника (частка падаючого світла, яке не проникає всередину небесного тіла, а відбивається від нього) займає проміжне положення між такою величиною для Плутона і Харона (і дорівнює 40%), що свідчить про те, що Гідра, швидше за все, покрита водяним льодом.

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Також вчені виявили на супутник Плутона темну кільцеву структуру діаметром близько 10 км. Природа її поки не зрозуміла. В момент спостереження за Гідрою станція New Horizons знаходилася на відстані більше 640 тис. км від неї.

Гідра була відкрита в 2005 році космічним телескопом Hubble. З тих пір розміри і відбивна здатність супутника Плутона точно відомі не були.

Станція New Horizons 14 липня 2015 року на швидкості близько 14 км на секунду наблизилася до Плутона на мінімальну відстань - 12,5 тис. км. На цей час припала основна частина дослідницької роботи. Місія New Horizons повинна завершити роботу в середині 2020-х років.

Основним завданням станції New Horizons є вивчення Плутона і його супутника Харона. Наукове обладнання, встановлене на ній, призначене для збору даних про можливу наявність магнітосфери у карликової планети, про склад її атмосфери і будову поверхні, а також взаємодію з Хароном.