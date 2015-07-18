Вчені визначили розміри одного з малих супутників Плутона

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на NASA.

Діаметр Нікти виявився, за попередніми відомостями, рівним 40 кілометрам. Всього на знімку вчені змогли розглянути ділянки поверхні небесного тіла, що досягають в діаметрі 6 кілометрів.

Знімок Нікти був отриманий 13 липня 2015 року з відстані близько 590 тисяч кілометрів. Раніше оцінки діаметра цього супутника Плутона, відкритого 15 червня 2005 року телескопом Hubble, коливалися в діапазоні від 32 до 145 кілометрів.

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Імовірно, поверхню Нікти, як і іншого супутника Плутона — Гідри, в основному складається з водяного льоду. На це вказує відбивна здатність (частка падаючого світла, який не проникає всередину небесного тіла, а відбивається від нього) Нікти, яка приблизно на п'яту частину нижче, ніж у Гідри.