Вчені заявили про небезпеку створення роботів-вбивць

Понад тисячу інженерів і дослідників підписали відкритий лист про це, повідомляє Російська служба ВВС.

«Якщо яка-небудь велика військова держава спробує вирватися вперед у розвитку зброї зі штучним інтелектом, то глобальна гонка озброєнь практично неминуча. Кінцева точка цієї технологічної траєкторії очевидна: автономна зброя стане завтрашнім "Калашниковим"», — наголошується в документі.

Автори листа закликають відмовитися від використання ШІ при створенні бойової техніки. Вони попереджають, що гонка подібних озброєнь призведе до непередбачуваних наслідків.

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Питання про створення бойових роботів обговорювалося в ООН. Міжнародна організація розглядає можливість заборони певних типів автономних бойових систем.

Серед спеціалістів, які підписали послання, — відомий фізик і космолог Стівен Хокінг, підприємець Елон Маск і один із засновників компанії Apple Стів Возняк. Документ планується передати делегатам міжнародної конференції по штучному інтелекту в Буенос-Айресі.