Європейський погодний супутник зробив знімок лісів з орбіти

Погодний зонд MSG-4, виведений на орбіту в середині липня цього року, пройшов всі перевірки та передав фотографіюЗемлі, на якій можна побачити зелені тропіки Африки та ліси помірного поясу Європи, повідомляють РИА Новости з посиланням на ЄКА.

Ці фотографії були отримані за допомогою пристрою SEVIRI, призначеного для вивчення погодних явищ в атмосфері Землі з інфрачервоних та "звичайних" фотографій. Дані, які збирають зонди системи MSG, використовуються метеорологами на Землі в якості вхідних даних для комп'ютерних моделей, за допомогою яких вони передбачають погоду.

Крім спостережень за погодними феноменами, зонди MSG також вивчають структуру радіаційних поясів Землі за допомогою пристрою GERB, який встановлюється на всі погодні супутники другого покоління.

Зонд MSG-4, який швидше за все отримає офіційну назву Meteosat-11 після його здачі в експлуатацію, наразі не бере участі у спостереженнях за погодою і грає роль "запасного" для інших апаратів з цієї серії на той випадок, якщо один з них вийде з ладу.

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У найближчому майбутньому, згідно з планами Еврометсата (Європейської організації супутникового метеорології), зонди цієї серії поступляться місцем більш досконалим апаратів класу MTG-S, які зараз перебувають в розробці.