Вчені з'ясували причину розвитку імунодефіциту в діабетиків

Висока концентрація глюкози в крові та утворення її токсичних похідних призводить до різкого зниження концентрації особливих захисних білків в крові та розвитку імунодефіциту в кінцівках діабетиків.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на статтю в журналі PLoS One.

"Наш організм має вбудовані системи захисту від таких молекул, як дікарбоніли, але з розвитком хронічної форми діабету їх потужності починає не вистачати для виведення цих токсинів з організму. Врешті-решт, накопичення дікарбонілів призводить до того, що захисні білки вже не можуть боротися із запаленнями та інфекціями", — заявив Уеслі Вільямс (Wesley Williams) із Західного резервного університету Кейза в Клівленді (США).

Вільямс та його колеги знайшли просте пояснення того, чому багато діабетиків страждають від частих хвороб та інфекцій рук і ніг, якщо вони не стежать за рівнем цукру в крові, вивчаючи роботу клітин імунної системи в зразках крові здорових людей та діабетиків, які не дотримувалися режиму харчування.

Як показали спостереження за активністю цих клітин в пробірці, причиною зниженого імунітету в діабетиків було те, що в їх крові містилося замало молекул з родини так званих бета-дефензинів. Це особливі білки, які чіпляються за поверхню багатьох бактерій, грибків і вірусів, розриваючи їхні оболонки та допомагаючи імунним клітинам знаходити їх у крові.

Низька концентрація дефензинів в крові діабетиків і в самих імунних клітинах розвинулася через те, що до цих молекул білків помилково приєднувалися молекули цукрів з числа так званих дікарбонілів, які у великій кількості містяться в організмі діабетиків з високим рівнем цукру в крові.

Як пояснюють вчені, коли молекула дікарбоніла стикається з дефензіном, вона "намертво" приєднується до двох амінокислот у його складі, що по суті виводить білок з ладу, оскільки він більше не може приєднуватися до оболонок вірусів та мікробів. Внаслідок цього активність імунних клітин різко знижується, оскільки дефензіни більше не повідомляють їм про початок інфекції і не допомагають їм боротися зі збудниками.

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Наразі вчені не вигадали способу, як можна нейтралізувати цей аспект діабету, однак вони впевнені, що проблема в принципі вирішувана. Біологи сподіваються, що подібні ліки зможуть нейтралізувати наслідки гіперглікемії з меншими побічними ефектами, ніж вже існуючі препарати подібного роду. А поки що Вільямс та його колеги радять усім хворим дотримуватися режиму та здорового способу життя.